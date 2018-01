Está uma equipa de desativação de bombas na embaixada dos Estados Unidos da América (EUA), em Copenhaga, depois de ter sido identificado um “objeto suspeito” perto do edifício.

Segundo a Reuters, a polícia criou uma zona de segurança à volta do prédio.

A embaixada aconselhou a que as pessoas se mantenham longe do local, através do Twitter.

The Copenhagen Police is investigatong a suspicious item near the Embassy. Please follow @KobenhavnPoliti for latest updates. We advise people to stay away from area near the Embassy. https://t.co/JjFzCHUe7H