O jornal The New York Times decidiu cancelar a iniciativa que tinha com James Franco depois de terem surgido algumas acusações de assédio sexual por parte do ator, nas redes sociais.

A iniciativa, onde Franco e o seu irmão, Dave, iriam estar presentes tinha por base falar sobre o novo filme dos irmãos Franco, ‘Um desastre de Artista’.

No entanto, esta quarta-feira o site TimeTalks revelou que essa iniciativa foi cancelada. De acordo com um porta-voz do jornal, a iniciativa foi cancelada por cauda da controvérsia gerada em torno das recentes acusações.

James Franco foi acusado de hipocrisia, por várias atrizes, nas redes sociais, por ter usado um pin do movimento ‘Time’s Up’ – movimento que apoia vítimas de assédio sexual – durante a gala dos Globos de Ouro, este domingo.