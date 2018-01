Ficou surpreendido com a recusa dos outros partidos em debater a lei do financiamento?

Fiquei surpreendido, até porque o veto presidencial tinha sido fundamentado exatamente nisso – além de o Presidente ter demonstrado dúvidas quanto a duas normas – o veto tinha sido fundamentado na falta de esclarecimento da opinião pública. Faltar a debates, creio, não esclarece a opinião pública. Teremos agora oportunidade para fazê-lo. Os partidos que são preponentes têm obrigação de explicar as razões pelas quais optaram por, à boleia das alterações pedidas pelo Tribunal Constitucional, introduzir aquelas duas normas.

Que são, comparativamente ao resto, substanciais?

Do nosso ponto de vista, são. Há pessoas que dizem que “foram duas meras alterações pontuais”. Não são pontuais. São uma mudança de sistema por razões bastante claras: nós temos um modelo assente maioritariamente em subvenção pública. É a contrapartida que foi encontrada para um aumento de fiscalização e transparência quanto às contas dos partidos. Mas permitir-se que os partidos se transformem em empresas de angariações de fundos, em que desenvolvem atividades comerciais cujo lucro é receita dos partidos, é outra coisa. No que diz respeito à angariação de fundos aquilo que é dito aos partidos é: vão fazer negócios para com o lucro desses negócios se financiarem. É transformar os partidos em empresas num offshore fiscal.

