Viseu, Bragança, Vila Real, Guarda, Viana do Castelo e Braga estão sob aviso amarelo devido à queda de neve.

As condições meteorológicas vão-se agravar durante as próximas horas. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a precipitação irá aumentar, especialmente na região Norte do país.

De acordo com o IPMA, está ainda prevista a ocorrência de trovoada e granizo e queda de neve acima dos 1000 a 1200 metros de altitude.

As temperaturas mínimas deverão rondar entre os dois e nove graus e as máximas entre os seis e 18 graus.