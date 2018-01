As condições meteorológicas vão-se agravar durante as próximas horas. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a precipitação irá aumentar, especialmente na região Norte do país.

Prevê-se ainda a ocorrência de trovoada e granizo durante a tarde desta quarta-feira e queda de neve nos distritos de Vila Real, Viseu, Guarda e Bragança.

A costa ocidental estará em aviso laranja durante a partir da tarde de hoje devido à agitação marítima, com ondas que podem atingir os 10 metros de altura.

A Proteção Civil, na sequência das previsões do IPMA, alertou a população para a possibilidade de ocorrência de acidentes, como o piso escorregadio, formação de lençóis de água, possibilidade de cheias e inundações e queda de ramos de árvores.

Quanto às medidas de prevenção, a Proteção Civil aconselha a que os sistemas de escoamento de água sejam desobstruídos, adoção de uma condução mais defensiva, utilizar correntes de neve nas áreas necessárias, evitar circular em zonas inundadas, circular com especial cuidado e atenção em zonas com muitas árvores e na orla costeira, evitar atividades relacionadas com o mar e, por fim, estar atento às informações meteorológicas e recomendações da Proteção Civil e das forças de segurança.