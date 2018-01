Esta quarta-feira, Ricardinho, jogador de futsal no Inter Movistar, foi pela quinta vez considerado o melhor jogador de futsal do mundo. Este é o quarto prémio consecutivo que o jogador recebe.

“Obrigado Futsal! Não sei o que dizer neste momento, mas são 5 vezes no topo do Mundo... Obrigado, Obrigado, Obrigado, Obrigado, Obrigado”, escreveu o jogador no seu Facebook.

Ricardinho tem 32 anos e contou com um total de 917 votos dos 211 eleitores que pertenciam ao painel.