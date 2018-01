No primeiro debate quinzenal do ano, António Costa começou por definir as prioridades do governo para 2018, mas o assunto que marcou a discussão foi a renovação do mandato da Procuradora-geral da República (PGR). O PSD não perdeu tempo e, pela voz do líder parlamentar, na primeira pergunta dirigida ao primeiro-ministro, quis saber se Costa “concorda” com o que “o país ouviu incrédulo da boca da ministra da Justiça”.

Francisca Van Dunem, numa entrevista à TSF, afirmou que o mandato da PGR é “longo e único”. António Costa não discordou: “Tenderei a dizer que a interpretação da ministra da Justiça está correta”.

