O Ceuta, clube do quarto escalão do futebol espanhol, anunciou a contratação de Martin Luther King Junior. É português, tem 21 anos, nasceu em Viana do Castelo e, sim, tem o mesmo nome do ativista negro norte-americano que morreu em 1968.

De nome completo Martin Luther King Junior Morais Simões, o português tem estado a causar sensação em Espanha devido ao nome caricato.

Martin Luther King já jogou em clubes como o Olhanense, Tourizense, 1.º Dezembro, Bairrense, São Martinho e até já representou o Benfica. Será apresentado no Ceuta esta quinta-feira.