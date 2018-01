Já a partir de 31 de março todos os veículos novos têm de estar obrigatoriamente equipados com o eCall – sistema pan-europeu de chamadas de emergência. Este sistema engloba a chamada de urgência assim como a assistência geolocalizada, o que significa que, permite o envio imediato dos serviços de emergência ou de assistência técnica para o local onde tenha ocorrido um acidente, ou, até mesmo mesmo, um incidente mecânico, ganhando tempo que pode ser crítico nos casos mais dramáticos.

O regulamento 2015/758 foi aprovado pelo Parlamento Europeu em 2015, mas só agora é entra em vigor. Em Portugal os centros operacionais nacionais do 112 já estão prontos desde novembro do ano passado para receber este tipo de chamadas.

As contas são simples. Existem estudos realizados a pedido da União Europeia sobre o eCall que defendem que 70% das mortes acontecem 20 a 30 minutos depois do acidente ter acontecido. Isto significa que, com este sistema inovador, a rapidez do tempo de resposta deverá diminuir 50% nos acidentes graves em zonas rurais e em 40% nas cidades ou próximo de uma zona urbana.

Como funciona?

O sistema é ativado em caso de indisposição do condutor, acidente ou avaria mecânica. Ao ativar o botão SOS, entra automaticamente em contacto com uma plataforma de assistência, onde um operador telefónico fala com o condutor e, levando em conta dados como a localização da viatura e a gravidade dos feridos, ele avisa imediatamente os serviços de emergência competentes. A chamada de urgência também é ativada de forma automática se os airbags dispararem. Caso não haja resposta por parte dos ocupantes do veículo, a plataforma de assistência alerta de imediato os serviços de urgência (112).

Este sistema já está em total funcionamento na Holanda, Eslovénia, Suécia e Finlândia.

Já para os carros fabricados antes desta data, serão os proprietários que decidem se instalam ou não o serviço eCall. No entanto, tudo indica que a ideia vai passar por o governo criar incentivos para a colocação deste aparelho, já que é uma das medidas prevista no Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária (PENSE 2020).

Mas a ideia não é ficar por aqui. O objetivo da União Europeia passa também por estender o eCall a outros veículos, como os autocarros ou os camiões. Ainda assim, a aplicação desta tecnologia neste tipo de viaturas deverá começar dentro de um período máximo de três anos.

Os fabricantes de automóveis acreditam que futuramente poderão ser implementadas mais funcionalidades. Por exemplo, o eCall poderá vir a disponibilizar às redes de oficinas o que o veículo precisa de fazer em termo de manutenção e diagnóstico. Através deste sistema, a oficina fica a saber os quilómetros do veículo, o seu estado depois do acidente e quais são as peças que vai necessitar para arranjar o carro acidentado.