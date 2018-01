Nome do aeroporto

“O objectivo desta petição será o de solicitar à Assembleia da República que defina o nome do novo aeroporto do Montijo. Estando o povo português tão ávido de ideias agregadoras da sua identidade, o nome do novo aeroporto deveria considerar os verdadeiros heróis aeronáuticos portugueses como Gago Coutinho ou Sacadura Cabral ou os verdadeiros heróis da revolução como o general Jaime Neves ou o capitão Salgueiro Maia que tanto foram votados ao esquecimento”

Mário Soares

“Que a Assembleia da República não escolha nenhum nome fracturante da identidade portuguesa devendo ficar colocada de parte o nome de Mário Soares para esse aeroporto ou qualquer obra de grande envergadura”

Descolonização

“Haja respeito por mais de 1 milhão de portugueses que foram mais que prejudicados por esse fulano”