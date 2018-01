Cristiano Ronaldo partilhou uma mensagem enigmática no Instagram que poderá estar relacionada com o mau momento de forma do Real Madrid no campeonato espanhol.

“Por muito longa que seja a tormenta, o sol acaba sempre por brilhar entre as nuvens”, escreveu Ronaldo.

O Real Madrid voltou a perder pontos no campeonato espanhol esta semana, depois de empatar a dois golos com o Celta de Vigo. O Barcelona já está a 16 pontos.