Investigado pela justiça israelita pela alegada prática de crimes de corrupção, Benjamin Netanyahu foi agora colocado em maus lençóis pelo seu próprio filho, devido a um suposto favorecimento. O jornal “Israeli Hadashot News” revelou na segunda-feira feira à noite uma gravação de áudio, datada de 2015, na qual se ouve Yair Netanyahu sugerir que o pai ofereceu milhões de dólares a um conhecido magnata do gás natural e que defendeu a viabilidade desse negócio no parlamento israelita.

“Meu, tens de me emprestar [dinheiro]. O meu pai fez um negócio fantástico para o teu pai, e lutou por ele no Knesset. O meu pai conseguiu 20 mil milhões de dólares para o teu pai”, insistiu o filho do primeiro-ministro de Israel, falando com um amigo, numa conversa que dá para entender que se realizou à porta de um clube de strip de Telavive, um dos vários estabelecimentos do género por onde o grupo composto por três rapazes terá passado naquela noite.

Para além daquela revelação, na gravação ouve-se ainda Yair Netanyahu “oferecer” uma ex-namorada a um dos amigos para pagar as suas dívidas, avaliar as qualidades e capacidades de diferentes strippers, e mostrar-se envergonhado com um telefonema da sua mãe.

Num comunicado escrito divulgado esta terça-feira, o chefe do executivo israelita afiançou que os seus filhos foram criados para “respeitar qualquer pessoa e qualquer mulher”, negou ter influenciado o referido negócio e disse que não sabia que o seu filho era amigo do filho do empresário de gás natural.

A veracidade do conteúdo da gravação áudio foi confirmada pelo próprio Yair, esta terça, revelando ainda que estava embriagado nessa noite. O filho de Netanyahu pediu desculpa “pelas coisas ridículas que disse sobre as mulheres” e garantiu que aquilo que disse não o representa a si, nem aos valores pelos quais “foi criado” e nos quais “acredita”.