Assunção Cristas trouxe ao debate quinzenal, no final da sua intervenção, a possibilidade da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa capitalizar o banco Montepio. A resposta foi direta: “É uma boa ideia, só tenho pena que não tenha sido minha”, disse António Costa.



“Eu já disse que não quero interferir” na campanha eleitoral do PSD, que envolve Pedro Santana Lopes, ex-provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. “Há uma coisa que gostaria de lhe dizer com toda a calma: a ideia é boa por uma razão fundamental, porque uma entidade que tem uma liquidez como a Santa Casa deve procurar ativos para investir. Pode ser um investimento importante e é uma boa ideia”.



Costa acabou por acrescentar que é necessário “ saber é se essa ideia é verosímil”, remetendo para o resultado do estudo que já foi pedido pelo atual provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que “aguarda que esse estudo seja concluído para tomar decisões”.



Assunção Cristas questionou ainda o primeiro-ministro sobre o número de unidades de saúde familiar foram abertas e se iria conseguir “alcançar o objetivo de todos os portugueses terem médicos de família”. Costa garantiu ao CDS que aumentou o número de médicos, enfermeiros e técnicos. “Ou a senhora deputada conclui que mais médicos e mais enfermeiros prejudicam o funcionamento ou só pode concluir que nós temos feito o que é possível para que o sistema funcione melhor”, respondeu Costa a Cristas. “Infelizmente não houve milagre, há problemas na saúde e é preciso continuar a resolvê-los como temos feito nos últimos dois anos”, concluiu.