Foram vinte os espaços Continente que abriram portas em 2017, o que representou um investimento de 98,5 milhões de euros, criando 1.080 novos postos de trabalho.

Deste total, 19 foram lojas de proximidade. "Espaços que favorecem a conveniência e fortalecem a presença da insígnia no seio das comunidades urbanas, seguindo a tendência internacional dos consumidores, que privilegiam cada vez mais espaços de pequena e média dimensão, que lhes permitem fazer as compras do dia-a-dia, de forma rápida e cómoda", revela a empresa em comunicado.

Depois de abrir seis lojas no distrito de Lisboa, três no Porto, outras tantas em Aveiro, duas lojas em Braga, duas em Setúbal, o mesmo em Viana do Castelo e uma loja em Coimbra e outra em Beja, o Continente promete prosseguir a sua estratégia de alargamento da rede de lojas em 2018, apostando novamente em formatos de proximidade.

José Fortunato, Administrador da Sonae MC, afirma que “a rede de lojas do Continente continua a crescer e, 32 anos depois de abrirmos a primeira loja, a prioridade é a mesma: o consumidor. Em resposta às alterações nos padrões de consumo, temos apostado em espaços de proximidade, que concentram num só espaço todos os produtos que o consumidor urbano e ativo procura. É, seguramente, uma estratégia que vamos prosseguir nos próximos anos.”