“Precisamos de dois meses de chuva como no dia de hoje para que a situação de seca se inverta completamente”, defendeu o ministro no Ambiente, João Matos Fernandes.

No final do Conselho Económico e Social, o ministro referiu que “acima do Tejo já não há qualquer situação de seca”, mas que a sul do rio ela ainda está presente na bacia hidográfica do Sado. A “quatidade de água nas barragens é muito pouca, ultrapassa dos 20%, o que é preocupante”, salientou.

Matos Fernandes afirmou ainda que esta chuva ajudará o país a “chegar até abril sem sobressaltos”.

“Temos de nos adaptar a um tempo com menos água e com uma menor irregularidade na sua distribuição. Temos de fazer um esforço muito grande para ser mais eficientes. Esse é o caminho, mais do que propriamente criarmos soluções”, defendeu o ministro.