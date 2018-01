Encerrada a primeira volta do campeonato de futebol no que aos candidatos ao título diz respeito, é hora de falar do passado projetando o futuro. Na frente, bem refastelado, está o FC Porto de Sérgio Conceição, de Jorge Nuno Pinto da Costa e este ano, acima de todos, de Aboubakar e Marega. Porque tem sido a dupla africana – assistida pelo a espaços sublime Brahimi – a carregar os dragões às costas para o topo da classificação. Voltou a acontecer este domingo no Estádio do Dragão, com o camaronês a celebrar uma vez e o maliano a fazer a festa noutras duas na reviravolta com o Vitória de Guimarães.

Ao todo, e reportando-nos só à Liga portuguesa, Aboubakar e Marega fizeram 28 golos – 14 cada. No que respeita a golos, ambos estão a fazer já a melhor temporada da carreira... em termos absolutos! Nunca nenhum dos dois havia marcado tanto, quer a nível de campeonato, quer juntando todas as competições. Aboubakar leva já 25 golos marcados esta época – a melhor da sua carreira tinha sido a última, no Besiktas, onde marcou um total de 19 (apenas 12 no campeonato); Marega soma 15 tentos em todas as provas e também já suplantou a melhor marca da carreira, referente igualmente à época passada: 14 golos ao serviço do Vitória de Guimarães (13 na Liga).

Juntos, Aboubakar e Marega formam a dupla mais concretizadora do campeonato, obliterando aquele que foi o segundo melhor marcador da competição na temporada passada: Soares. Autor de 19 golos na última edição (sete pelo Vitória de Guimarães e 12 pelos dragões), o brasileiro foi este ano relegado para a condição de suplente, fruto de uma lesão logo no arranque da época, e nunca mais conseguiu tirar o lugar a nenhum dos dois africanos. Soma apenas um golo no campeonato – mais um na Liga dos Campeões e outro na Taça da Liga.

Mérito para os jogadores, mas também para Sérgio Conceição, que conseguiu transformar em ouro dois proscritos do anterior treinador, NunoEspírito Santo. Aboubakar e Marega nunca contaram para o atual técnico dos ingleses do WolverhamptonWanderers, mas a boa época que realizaram na Turquia e em Guimarães convenceu Conceição de que a solução para os problemas ofensivos doFC Porto estava em casa e que não seria preciso desfalcar os já de si depauperados cofres dos dragões. E assim foi: o camaronês está a mostrar finalmente os predicados que fizeram dele o substituto de Jackson Martínez e o maliano, anteriormente assobiado a cada lance, é agora um dos ídolos da torcida azul-e-branca. Alguém falou em patinho-feio? Pois...

Só um soluço no séc. XXI O fulgor e ímpeto atacante deste FC Porto que impressiona só podia resultar, claro está, numa época assinalável. Os dragões chegam ao fim da primeira volta em primeiro no campeonato, com dois pontos de vantagem sobre o Sporting e cinco sobre o tetracampeão Benfica, e com legítimas aspirações a vencer a Taça de Portugal e a Taça da Liga, estando ainda em prova na Liga dos Campeões.

Em termos de Liga portuguesa, outro aspeto histórico serve para desenhar um sorriso na cara dos aficionados portistas. É que normalmente, FC Porto campeão de inverno é sinónimo de festejos na Avenida dos Aliados em maio – ou junho, dependendo dos caprichos do calendário. Aconteceu assim em 22 das 31 ocasiões em que os dragões dobraram o campeonato na frente, 18 das quais já no reinado de Pinto da Costa, vigente desde 17 de abril de 1982. Desde que o homem nascido na Cedofeita é o comandante dos destinos do FC Porto, os dragões só fraquejaram em quatro ocasiões, numa demonstração da força e do poderio desta equipa nas últimas quatro décadas.

No século XXI, apenas uma vez o conjunto azul-e-branco “festejou” no inverno e acabou a chorar. Foi em 2004/05, ano em que o Benfica de Giovanni Trapattoni surpreendeu tudo e todos no sprint final e quebrou um jejum que durava há 11 temporadas. À passagem da jornada 17, os três “grandes” estavam empatados no topo, com os mesmos 31 pontos. No fim, os dragões, então liderados por José Couceiro, acabaram em segundo, a três pontos das águias.

Essa foi a exceção à regra. E a regra impôs-se noutras oito ocasiões: de 2002/03, no primeiro título de José Mourinho, a 2012/13, o último de Vítor Pereira – e do FC Porto até agora –, os dragões reinavam no inverno e assim continuaram no verão. Pelo meio, houve ainda o título de 2011/12, onde se deu o cenário oposto: à passagem da jornada 15 – num campeonato a 30 jogos –, os portistas iam em segundo, dois pontos atrás do Benfica de Jorge Jesus.

Desde 2012/13 que o FC Porto não era “campeão de inverno” – aí com os mesmos pontos do Benfica. De forma isolada, é preciso recuar até 2010/11 e à época dourada de André Villas-Boas no banco azul-e-branco. Para encontrar um dragão que tenha sido “campeão de inverno” de forma isolada e mesmo assim deixado fugir o título no fim, só mesmo chegando a 1999/00, era Fernando Santos – esse mesmo, o atual selecionador nacional – o técnico portista. O FC Porto dobrou o campeonato com três pontos de vantagem sobre o Sporting, mas no fim seriam os leões de Augusto Inácio a fazer a tão desejada festa, 18 anos depois da última.

Imparáveis Em termos individuais, é preciso realçar os números de Bas Dost e Jonas, que insistem em desafiar todas as marcas. O holandês, contratado há ano e meio para fazer esquecer Slimani, apontou um hat-trick frente ao Marítimo que o colocou no segundo lugar de um pódio muito especial: o de melhores marcadores do Sporting numa primeira volta no século XXI. São 16 golos em 17 jogos, que fazem esquecer os 15 de Liedson em 2004/05 e deixam Dost apenas atrás do rei Jardel (19 golos na primeira metade de 2001/02). Na época passada, terminou com 34 golos – e com o ceptro de melhor marcador do campeonato –, mas somava “apenas” 13 no fim da primeira volta.

E que dizer do avançado brasileiro do Benfica, que também não pára de marcar? Depois de quebrar a malapata de não faturar em dérbis, Jonas voltou a picar o ponto frente ao Moreirense e chegou aos 20 golos em 17 jornadas. Uma marca absolutamente impressionante, se atendermos por exemplo à sua temporada de estreia de águia ao peito: em 2014/15, Jonas terminou o campeonato com os mesmos 20 golos. Ou em 2015/16, quando foi o melhor marcador da prova, com 32 golos: por esta altura, somava “apenas” 18.

Se ainda faltassem motivos de interesse a este campeonato...