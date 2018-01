Através de um comunicado emitido esta terça-feira, as duas Coreias anunciaram que já iniciaram conversações para reduzir a tensão militar na região.

Para além disso, os dois países informaram que vão "cooperar ativamente" na realização dos Jogos Olímpicos de Inverno, que se realizam em fevereiro na Coreia do Sul.

Governantes dos dois países estiveram hoje reunidos em Panmunjom, na fronteira entre as duas Coreias, para iniciar o diálogo – estas são as primeiras conversações formais em dois anos. O principal objetivo é reduzir o nível de conflito entre as duas nações.

O documento revela também que a Coreia do Norte concordou enviar uma delegação a Pyeongchang, na Coreia do Sul, local onde se realizam os Jogos Olímpicos de Inverno.

Imprensa local informa que a Coreia do Norte autorizou que fosse restabelecida a linha telefónica militar de emergência com o país vizinho: este é o segundo canal de comunicações reaberto em apenas uma semana.