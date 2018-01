“Os efeitos da seca têm sido muito assimétricos. Se há atividades, como por exemplo a pecuária que tem sofrido bastante, há outras atividades em que o ano agrícola foi excecional. Em que o aumento da produção foi de mais de 7% e as nossas exportações agrícolas cresceram mais de 12% nos primeiros 10 meses do ano", afirmou Capoulas Santos, ministro da Agricultura, na sequência da reunião do Conselho Económico e Social. O ministro considerou ainda que, no geral, "o ano agrícola foi positivo”.

Relativamente às verbas disponibilizadas pelo Estado para apoiar e combater a seca, o ministro referiu que primeiro serão fornecidos “apoios aos agricultores para captações e transporte de água”, acrescentando que foi ainda aberta “uma linha de crédito de cinco milhões de euros para a alimentação animal”.

O Conselho Económico e Social (CES) reuniu-se esta terça-feira para apurar os problemas provenientes da seca que afetou severamente Portugal no verão de 2017.