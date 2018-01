Dezenas de casais do mesmo sexo deram o nó assim que bateram as 12 badaladas desta terça-feira na Austrália. Isto porque foi a partir daquele momento que a lei que legaliza o casamento entre pessoas do mesmo sexo entrou hoje em vigor naquela país.

O parlamento votou esta lei em dezembro do ano passado, após um referendo ter concluído que a maioria era a favor destas uniões. A Austrália torna-se assim o 26º país a permitir estes casamentos.

Vários grupos conservadores e religiosos têm manifestado a sua oposição face a esta mudança, tentando pressionar vários setores ligados à indústria do casamento (como floristas e designers) a não prestarem os seus serviços.