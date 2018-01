A Operação Fizz não é apenas um inquérito-crime do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP). Em Portugal é também um teste à blindagem do Ministério Público (sobretudo à integridade dos seus magistrados) e ao funcionamento das instituições e em Angola tem sido visto como um desrespeito para com a imunidade de um governante e uma afronta à soberania. No campo da diplomacia é, claramente, um empecilho, ou como disse o primeiro-ministro português em novembro, após um encontro com João Lourenço, um “irritante”.

Segundo a acusação, de um lado está um procurador, Orlando Figueira, alegadamente corrompido, e do outro um ex-vice-presidente da República de Angola, Manuel Vicente, que supostamente o corrompeu com vista a obter o arquivamento de um inquérito em que era visado.

Mas o caso tem assistido nos últimos tempos a revelações bombásticas.

Saiba mais na edição do i desta terça-feira