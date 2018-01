O presidente angolano disse ontem que o seu governo pretende conseguir “um controlo mais efetivo” das verbas que são postas à disposição do Fundo Soberano de Angola (FSDEA). Para isso, encomendou um estudo ao Ministério das Finanças e pretende tornar as medidas efetivas dentro dos “próximos dias”.

Em relação à situação de José “Zenú” Filomeno dos Santos, o único dos filhos do ex-presidente José Eduardo dos Santos que ainda mantém um cargo público ou tem um contrato com o Estado, João Lourenço não foi conclusivo: “Em relação ao fundo soberano, eu não diria que vou exonerar, mas pode vir a acontecer.”

Tal como o i noticiou em dezembro, o futuro de Zenú dos Santos à frente do fundo, que começou com uma dotação inicial de cinco mil milhões de dólares, ficou a aguardar a conclusão de uma auditoria às contas do fundo de investimento.

A isso mesmo se referiu o chefe de Estado angolano ontem, na sua entrevista coletiva: “Gostaria de informar que foi contratada uma empresa idónea para realizar um diagnóstico às contas do fundo soberano”.

João Lourenço acrescentou ainda que, “na sequência do trabalho dessa empresa, o Ministério das Finanças” já lhe apresentou uma proposta sobre medidas que poderão ser tomadas para que o Estado possa supervisionar melhor a forma como o fundo investe o dinheiro.

“O Ministério das Finanças apresentou-me uma proposta de medidas a tomar no sentido de passarmos a ter um controlo mais efetivo dos dinheiros postos à disposição do fundo soberano. Estou a analisar essas medidas propostas e é muito provável que, nos próximos dias, elas venham a ser implementadas”, acrescentou o presidente angolano.