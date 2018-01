O líder da Coreia do Norte, Pyongyang, propôs enviar uma delegação aos jogos olímpicos de inverno, que irão decorrer no mês de fevereiro na Coreia do Sul.

O anuncio foi feito durante a reunião entre as duas Coreias, o primeiro encontro desde 2015.

Segundo o ministro sul-coreano, citado pelo Diário de Notícias, a Coreia do Norte irá enviar atletas para os jogos, apoiantes, jornalistas, representantes do regime e ainda uma equipa de taekwondo para fazer algumas exibições durante os jogos.

Os jogos têm data marcada para dia nove de fevereiro e a participação da Coreia do Norte poderá ser um ponto de partida para aliviar a tensão entre os dois países.