O Ministério Público está a ponderar uma investigação do pedido de bilhetes para assistir a um jogo no Estádio da Luz por parte de Mário Centeno e a posterior isenção de IMI de que beneficiaram os filhos do presidente do Benfica. Questionada pelo i sobre se foi aberto algum inquérito a estes factos, a Procuradoria Geral da República informou ontem ao início da noite que o Ministério Público “encontra-se a acompanhar a situação com vista a decidir se há, ou não, qualquer procedimento a desencadear no âmbito das respetivas competências.”

O Ministério das Finanças afastou ontem qualquer responsabilidade na atribuição de isenção do imposto sobre imóveis (IMI) a prédio de empresa gerida pelos filhos do presidente do Benfica, dias depois de Mário Centeno ter pedido bilhetes para assistir ao jogo dos encarnados contra o FC Porto. A reação surgiu depois de o “Correio da Manhã” ter revelado que a Polícia Judiciária está a investigar o perdão fiscal aos filhos de Luís Filipe Vieira, após a ida de Mário Centeno ao estádio da Luz para assistir ao clássico na tribuna presidencial.

