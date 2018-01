A manada vestiu-se de preto

A cerimónia dos Globos de Ouro ficou marcada por um dress code rigoroso, em que quase todos vestiram de preto. Houve menos cor, é certo, mas o folclore não foi muito diferente

Os vídeos de violência à porta da discoteca Urban Beach revelados há dois meses chocaram a sociedade portuguesa. Porquê? Porque não gostamos de ver bater em quem já esteja no chão.

Ainda que tenha roubado, batido ou cometido outro crime, ninguém merece continuar a apanhar pancada quando já não pode reagir. Mas, acima de tudo, creio que a situação é indigna para quem agride, que revela ali todo o seu lado mais animalesco.

Da mesma maneira, quando hoje vejo atores ou outras pessoas a continuar a desancar Harvey Weinstein, o outrora todo-poderoso produtor de Hollywood caído em desgraça, creio que não revelam coragem ou sentido de justiça. Nalguns casos, pelo contrário, mostram simplesmente a sua cobardia.

Este domingo, o apresentador dos Globos de Ouro, Seth Meyers, fez mesmo uma pseudopiada com a morte do produtor: “Harvey Weinstein não está aqui na sala esta noite. Não se preocupem, ele vai voltar daqui a 20 anos quando for a primeira pessoa a ser apupada na rubrica In Memoriam” (momento em que se homenageia pessoas falecidas naquele ano).

Caberia na cabeça do apresentador fazer esta graçola com qualquer outra figura? Claro que não. Tratando-se do odiado e desacreditado Harvey Weinstein, essa espécie de infra-humano, já vale tudo. Mas não devia valer. A cerimónia dos Globos de Ouro ficou também marcada por um “dress code” rigoroso em que quase todos vestiram de preto, numa espécie de luto pelos abusos sexuais cometidos na indústria.

Talvez eu seja demasiado cético, mas desconfio destes comportamentos de manada. Não apenas por acreditar que são manifestações muito fúteis e superficiais, como por achar que, no limite, revelam a mesma mentalidade conformista que noutras ocasiões permitiu e pactuou com os tais abusos.

A opção pelo preto até refreou certos gostos mais extravagantes que aproveitam estas ocasiões para se exibir. Mas no essencial, com mais ou menos cor, o folclore não foi muito diferente.