António Mexia é o nome proposto pelo acionista da EDP para manter a liderança da elétrica portuguesa para o próximo triénio 2018-2020. A lista que é composta por mais sete outros elementos, entre eles Manso Neto vai ser votada na assembleia-geral marcada para 5 de abril.

António Fernando Melo Martins da Costa, João Manuel Marques da Cruz, Miguel Stilwell de Andrade, Miguel Nuno Ferreira Setas, Rui Lopes Teixeira, Maria Teresa Isabel Pereira e Vera Pinto Pereira completam a lista.

Recorde-se que o mandato da atual administração terminou a 31 de dezembro de 2017.

Já Luís Amado, ex-ministro do governo de José Sócrates, será o presidente do conselho geral e de supervisão (chairman), onde era já o número dois, atrás de Eduardo Catroga, que não seguirá no mesmo lugar.

Mexia está há 11 anos à frente da EDP e, nos últimos meses, chegou a ser colocada em causa a sua continuidade depois de ter sido constituído arguido na investigação do Ministério Público aos contratos entre o Estado e a EDP sobre rendas garantidas (os chamados CMEC), juntamente com Manso Neto, mas a China Three Gorges sempre reiterou "total confiança" em António Mexia.