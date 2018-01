Franck Ribèry ainda não esqueceu a derrota na eleição da Bola de Ouro de 2013. Nessa época, o extremo francês ganhou tudo o que havia para ganhar ao serviço do Bayern Munique, incluindo a Liga dos Campeões, mas acabou por ficar em terceiro na votação do prestigiado prémio atribuído pela revista gaulesa "France Football", atrás de Cristiano Ronaldo e Messi.

Em declarações ao Canal +, Ribèry trouxe novamente o assunto à baila, queixando-se de falta de apoio dos compatriotas. "Senti-me como se me tivessem roubado. Não senti um apoio unânime por parte do meu país. Vi com os meus próprios olhos treinadores franceses a dizerem que era para Cristiano Ronaldo. Imaginam que em Portugal tivessem preferido Messi ou Ribéry? Seguramente que não", disparou.

O extremo, hoje com 34 anos, recolheu 23,36 por cento dos votos. Messi conseguiu 24,72 por cento e Cristiano Ronaldo 27,99, numa edição que suscitou alguma polémica devido ao prolongamento inesperado da janela de votações.