Carlos Leiria Pinto vai ser o número dois da administração do Montepio, que será liderada por Nuno Mota Pinto, sucedendo a Félix Morgado, que só terminaria o mandato no final de 2018. Também ele vem do Banco Mundial, soube o i. A eleição da nova administração irá decorrer nas próximas semanas. Ao todo serão nomeados sete administradores executivos e oito não executivos e, ao que o i apurou, toda a administração será renovada.

No entanto, esta mudança de administração da instituição financeira impflica a aprovação prévia dos novos estatutos, que irão trazer um novo modelo de governação no banco, deixando de existir o atual conselho geral de supervisão e o conselho fiscal. Só depois de os novos estatutos serem aprovados em assembleia-geral (AG) é que serão submetidos ao Banco de Portugal (BdP).

Tal como aconteceu com Nuno Mota Pinto, também o nome de Carlos Leiria Pinto – que exerce atualmente funções no Banco Mundial, nas áreas de investimento privado em países da América Latina – vai ao encontro do projeto que está a ser delineado pela associação mutualista, juntamente com a Santa Casa, com vista a criar um banco social.

Nuno Mota Pinto tem desenvolvido no Banco Mundial os mecanismos financeiros para o desenvolvimento económico, a globalização, a redução da pobreza, as abordagens económicas e os movimentos cívicos e políticos em crises financeiras. Filho do antigo primeiro-ministro Carlos Mota Pinto, é o responsável para Portugal e outros países, como Itália, Grécia e Timor-Leste, desde 2003, no Banco Mundial, tendo no curriculum a passagem, por dez anos, no BPI, onde começou a sua carreira como analista financeiro, passando depois a manager e analista sénior.

Impasses

Ainda assim, continuam a existir incertezas em relação à data da entrada da Santa Casa no capital do banco, o que significa que esta nova administração poderá ser eleita antes de a Santa Casa ficar com os 10% da instituição financeira. No entanto, fonte ligada ao processo garantiu que os nomes que têm sido escolhidos têm tido o aval das duas partes.

Aliás, tal como o i tem avançado, a definição da nova liderança faz parte do acordo parassocial, uma vez que é entendido que quem entra quer participar na gestão. Ainda assim, a associação mutualista tem vindo a garantir que “o processo continua a decorrer com normalidade, sem pressa”. No entanto, Edmundo Martinho chegou a admitir, no final do ano passado, que o processo estaria concluído no início do próximo ano.

Já na última AG, Tomás Correia revelou que se “pretende no futuro reforçar o aproveitamento do potencial existente, em conjugação com a perspetiva de continuação da melhoria das condições envolventes, tanto a nível de mercado como em termos da exploração da principal entidade do grupo”, acrescentando ainda que a Caixa Económica Montepio Geral está estabilizada “através do robustecimento da sua base de capital, para níveis que a tornaram uma das mais sólidas instituições financeiras do nosso mercado”.

Até setembro, a Caixa Económica Montepio Geral lucrou 20,4 milhões, depois de ter registado prejuízos no ano passado. Esta melhoria nas contas foi graças a cortes nos custos operacionais, aumento do produto bancário e aumento das comissões.