O clube Sapphire, em Las Vegas, Estados Unidos da América, criou dois robots strippers que vão estar presentes no Consumer Eletronics Show – uma feira anual feita em Las Vegas para mostrar produtos eletrónicos novos - que começa esta terça-feira.

“Nos dias de hoje parece que os robots podem fazer tudo desde aspirar o chão a explorar outro planeta, a construir um carro ou a desarmadilhar uma bomba. Mas agora as coisas mudaram, com os robots a serem estritamente desenvolvidos para entretenimento pessoal”, pode ler-se no comunicado citado pelo jornal Metro.

O clube quer que as pessoas interajam com os robots durante a feira, permitindo a que qualquer visitante tire fotografias e interaja com os protótipos.