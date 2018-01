Cristiano Ronaldo ficou de fora da lista dos 10 jogadores mais valiosos do mundo, feita pela CIES Football Observatory.

Ronaldo já tinha ficado de fora do top 3 desta lista em 2016, ocupando o quarto lugar.

Este ano, o brasileiro Neymar ocupa o primeiro lugar da lista, com uma transferência de 213 milhões de euros. O argentino Lionel Messi aparece no segundo lugar (202,2 milhões de euros) e o inglês Harry Kane no terceiro (194,7 milhões de euros).

O top-10 fica completo com Mbappé (192,5 milhões de euros), Dybala (174,6 milhões de euros), Dele Alli (171,3 milhões de euros), Bruyne (167,8 milhões de euros), Lukaku (164,8 milhões de euros), Griezmann (150,2 milhões de euros) e Pogba (147,5 milhões de euros).