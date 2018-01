Um incêndio deflagrou esta segunda-feira na Trump Tower, em Nova Iorque (EUA).

De acordo com a imprensa local, o fogo começou por volta das 07h30 (12h30 em Portugal Continental). Ainda não são conhecidas as causas do incêndio.

Segundo a imprensa norte-americana, o presidente dos EUA, Donald Trump, encontra-se na Casa Branca, em Washignton D.C.

Fonte da polícia afirma que as chamas já estão controladas e não foram registados feridos.