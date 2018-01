Em Vale do Salgueiro, Mirandela, celebra-se o Dia de Reis. A celebração dura dois dias e é tradição dar cigarros e incentivar as crianças a fumarem.

Esta tradição, que já dura há vários anos, tem chamado a atenção da imprensa nacional e internacional.

É o caso da Associated Press (AP), que escreveu um artigo sobre esta tradição peculiar. A peça da agência parece ter chamado a atenção do resto do mundo e até já foi traduzida para várias línguas.

Todos os anos, em Vale do Salgueiro, durante as celebrações é escolhida uma pessoa para encarnar a personagem de um rei, que fica responsável por organizar a festa do ano seguinte. A ‘passagem de testemunho’ é feita na igreja com a presença do pároco durante a missa do Dia de Reis.

Durante a celebração há música, dança e um gaiteiro que toca gaita-de-foles, acompanhado pelas crianças incentivadas a fumar.