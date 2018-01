Os Catorze Pontos

Um século depois dos 14 pontos de Wilson, que marcaram o princípio do novo mundo com os EUA como superpotência, as ações de Trump ajudam ao começo de outro século, o da China

Faz hoje precisamente um século que Woodrow Wilson fez no Congresso dos Estados Unidos o seu famoso discurso d’“Os Catorze Pontos”, que ajudou a moldar o séc. xx, aquele que verdadeiramente começaria com o final da Grande Guerra, quando as velhas potências imperiais perdiam predominância e emergia uma nova superpotência, uma república que se libertou pelas armas, se construiu com os pobres e deserdados da Europa e se fundou com os princípios da democracia e a defesa pela autodeterminação: os Estados Unidos da América.

Mais do que o fim de uma guerra, aquilo que se percebeu em 1918 foi que o mundo que existia em 1914 tinha deixado de existir; os velhos impérios começavam o seu processo de desagregação, fomentado pelo progresso, pela educação, e financiados em muitos casos pela vontade dos EUA de expandir a democracia.

O discurso de Wilson visava construir a paz através da diplomacia, da livre circulação de navegação, do remover das barreiras comerciais ou, pelo menos, do seu alívio, a redução dos arsenais nacionais e o direito dos povos à autodeterminação. Mesmo que, pouco mais de 20 anos depois, o mundo tenha voltado a entrar num conflito à escala mundial (muito por culpa de uma negociação de paz com a Alemanha que humilhou o derrotado e deixou brechas por onde o discurso nacional- -socialista pôde irromper nos anos 1930), a paz de Wilson deixaria frutos, com as bases para uma organização mundial que pudesse garantir “a independência política e territorial” tanto de grandes como de pequenas nações, uma Liga de Nações.

Desde 1918 que os EUA foram fomentando o seu papel de superpotência. Tentaram na ii Guerra Mundial passar ao lado do conflito (o isolacionismo voltara a ser a doutrina predominante nos anos 1930) até serem arrastados para ele e saírem depois como um dos vencedores e, mais do que tudo, como uma das duas grandes potências entre as quais o mundo passou a estar dividido.

Hoje, além de superpotência, a América é o centro cultural do mundo, o país que se ama ou se odeia, mas não se desconhece. Um país que transformou o inglês na língua franca do planeta (o sonho de Zamenhof tornado realidade), cujas universidades estão entre as mais influentes do mundo, cuja cultura se exporta e se impõe no planeta.

Mesmo que Teerão não tenha as cadeias de fast-food americanas como existem em quase todas as grandes cidades do planeta, não faltam restaurantes de comida rápida com nomes em inglês que imitam o daquelas que o regime islâmico não deixa entrar. O hambúrguer também é uma arma, uma arma de influência apontada ao coração de quase todas as pessoas do mundo. Como se os 14 pontos de Wilson também pudessem ser esse disco de carne picada num pão-brioche. Já para não falar no cinema e nas séries de televisão que moldaram a narrativa, na CNN, que marcou a forma de dar notícias.

Num mundo que não conhece uma guerra à escala global desde 1945, com a ajuda desses pontos que Wilson estabeleceu no seu discurso e com a criação das bases da União Europeia logo a seguir à ii Guerra Mundial, mais do que armamentista, o poder dos EUA tem sido essa capacidade extraordinária de exportar a sua cultura, a sua forma de vida, de transformar o sonho americano num sonho à dimensão planetária. Mais uma vez, amando-se ou odiando-se, impossível de ignorar.

Como todos os poderosos, os americanos também têm tiques de intolerância; muitas vezes mostram incapacidade para se distanciarem de si próprios e verem os problemas na perspetiva dos outros, são arrogantes na forma de negociar. Uma antítese da arte da guerra de Sun Tzu.

Donald Trump eleva essa arrogância ao patamar da bufonada. Para alguém que se vangloria de ser um mestre a negociar, o presidente dos EUA aborda a negociação apenas como um jogo de soma zero e ainda faz questão de atacar e humilhar o adversário. A ideia subjacente ao conceito de America First está para lá de defender os interesses dos EUA, implica também atacar (e humilhar) aquele com quem se negoceia.

Além disso, para ele, o resultado de uma negociação ou tem um ganho palpável imediato ou não vale a pena. Daí que o soft power não pareça fazer parte da sua política externa. Quando humilha num tweet os paquistaneses por serem mentirosos e não fazerem nada em troca dos 33 mil milhões de dólares que, alegadamente, os EUA lhes deram ao longo de 15 anos, aquilo que Trump conseguiu com rapidez inaudita foi que Islamabad, relutante em aceitar participar na ambiciosa recuperação da Rota da Seda dos chineses, tenha aceitado não só a construção de uma barragem à qual só tinha levantado entraves até agora como, ainda por cima, a moeda chinesa no comércio bilateral, no mesmo patamar do dólar, do euro e do iene japonês. No mundo isolacionista de Trump, é Xin Jinping quem mais tem a ganhar.