A paixão pelo futebol

Poderia passar horas a ver jogos de futebol de todo o mundo ou a reviver momentos de glória do meu clube do coração: o Sport Lisboa e Benfica.

Interessa-me a dimensão poética, política e popular do jogo, muito do que se escreveu (de Galeano a Montalbán) e o conhecimento que as ciências sociais vão produzindo sobre o futebol em Portugal. Ao invés, desprezo a maioria dos debates televisivos.

O respeito por ex-futebolistas ou históricos jornalistas desportivos não me é suficiente para tolerar discussões histriónicas com temas condicionados por agências de comunicação e em que brilham estrelas de narrativas exuberantes – quase todas com passagem ou em vias de ascensão no PSD ou CDS –, reis dos meandros dos poderes mais obscuros do futebol, mas com pouco conhecimento, cultura e paixão sobre o que se passa no campo.

Escrevo este artigo na semana em que a minha paixão pelo jogo está exaltada pela partida entre Benfica e Sporting de quarta-feira – apesar de a arbitragem ter sido mais responsável pelo resultado que os jogadores. O ambiente popular que carregou cada uma das equipas, a energia colocada na disputa de cada um dos lances, a incerteza do desfecho, as alterações táticas no decorrer do jogo ou a vontade de superação coletiva e individual – de Rafa a Coentrão – e, no fim, apesar do empate que afasta as duas equipas da frente, aquele aplauso que uniu o estádio fazem parte do que mais admiro no futebol.

A época de Vale e Azevedo (que constituiu a SAD) terá sido responsável pelo único hiato de tempo em que a minha paixão clubística andou adormecida. Não pelo peso da derrota ou pela pantominice, mas pela sobreposição da finança ao jogo e ao fenómeno de massas ou, escrito de outra forma, pelo processo de financeirização do clube (que, para ser justo, já vinha sendo preparado pela direção de Damásio). Não tendo esse processo sido revertido, encontrou em Luís Filipe Vieira um travão. Manteve-se a assembleia como órgão soberano, fortaleceu-se a estrutura e a formação, com os resultados conhecidos. Esclareça-se agora a nebulosa de quem age pelo Benfica e bloqueie-se o acesso aos que botam faladura e intriga por ele.

É também por esta forma de ver o futebol que, apesar das distâncias clubísticas, vejo com admiração o trabalho de Conceição no FC Porto, construindo equipa e coletivo, e cheiro o cadáver deste Sporting de milhões de proveniência incerta que compra e dispensa jogadores à velocidade do tweet do seu presidente.

Escreve à segunda-feira