Um petroleiro que se incendiou depois de embater com um cargueiro, na China, no sábado, está em risco de explodir.

Segundo a televisão estatal CCTV ainda não foram encontrados nenhum dos 32 tripulantes que iam a bordo do petroleiro. No entanto, os 21 tripulantes que iam a bordo do cargueiro já foram resgatados.

O fogo e gases tóxicos têm dificultado as buscas e os esforços feitos para diminuir o derrame de petróleo.

O petroleiro, que tinha saído do Irão em direção à Coreia do Sul, embateu com o cargueiro mas as causas do incidente ainda continuam deconhecidas.