Na 75ª edição dos Globos de Ouro os grandes vencedores da noite foram a série ‘Big Little Lies’ que conquistou quatro categorias e o filme ‘Três cartazes à Beira da Estrada’ que arrecadou também quatro globos de ouro.

A cerimónia que decorreu este domingo, nos Estados Unidos da América e foi apresentada por Seth Meyers, ficou marcada pelo movimento Time’s Up, onde atores, realizadores e apresentadores se vestiram de preto como homenagem a todas as vítimas de assédio sexual em Hollywood.

Os discursos voltaram a elogiar as vítimas que quebraram o silêncio acerca do assédio sexual e lembraram as injustiças que ainda são vividas em Hollywood.

Veja aqui a lista dos premiados.

Cinema

Melhor Filme de Animação

“Coco”

Melhor Filme Estrangeiro

“In the Fade”

Melhor Banda Sonora

“The Shape of Water”, Alexandre Desplat

Melhor Canção

“This is Me”, de “O Grande Showman”

Melhor Ator — Comédia ou Musical

James Franco, “Um Desastre de Artista”

Melhor Atriz — Comédia ou Musical

Saoirse Ronan, “Lady Bird”

Melhor Ator — Drama

Gary Oldman, “A Hora Mais Negra”

Melhor Atriz — Drama

Frances McDormand, “Três Cartazes à Beira da Estrada”

Melhor Filme — Comédia ou Musical

“Lady Bird”

Melhor Filme — Drama

“Três Cartazes à Beira da Estrada”

Melhor Ator Secundário

Sam Rockwell, “Três Cartazes à Beira da Estrada”

Melhor Atriz Secundária

Allison Janney, “Eu, Tonya”

Melhor Argumento

Martin McDonagh, “Três Cartazes à Beira da Estrada”

Melhor Realização

Guillermo del Toro, “The Shape of Water”

Televisão

Melhor Minissérie ou Telefilme

“Big Little Lies”

Melhor Ator — Minissérie ou Telefilme

Ewan McGregor, “Fargo”

Melhor Atriz — Minissérie ou Telefilme

Nicole Kidman, “Big Little Lies”

Melhor Série — Drama

“The Handmaid’s Tale”

Melhor Atriz — Drama

Elisabeth Moss, “The Handmaid’s Tale”

Melhor Ator — Drama

Sterling K. Brown, “This Is Us”

Melhor Série — Musical ou Comédia

“The Marvelous Mrs. Maisel”

Melhor Ator — Musical ou Comédia

Aziz Ansari, “Master of None”

Melhor Atriz — Musical ou Comédia

Rachel Brosnahan, “The Marvelous Mrs. Maisel”

Melhor Ator Secundário — Série, Minissérie ou Telefilme

Alexander Skarsgard, “Big Little Lies”

Melhor Atriz Secundária — Minissérie ou Telefilme

Laura Dern, “Big Little Lies”