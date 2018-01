Surpresa ao intervalo no Estádio do Dragão. Um golo de Raphinha aos 21 minutos, numa bela conclusão de primeira após cruzamento de Víctor García, vai dando vantagem ao Vitória de Guimarães frente ao FC Porto (0-1).

Para este encontro, Sérgio Conceição fez duas alterações no onze inicial em relação ao encontro de quarta-feira em Santa Maria da Feira: Felipe, expulso frente ao Feirense, deu o seu lugar ao mexicano Reyes no centro da defesa, enquanto Óliver substituiu André André. Os dragões foram mais acutilantes no primeiro tempo, com quatro remates à baliza à guarda de Douglas, mas os vimaranenses foram bem mais eficazes: dois remates, um golo.

Recorde-se que o FC Porto entrou para este encontro no segundo lugar, devido à goleada infligida pelo Sporting ao Marítimo em Alvalade: 5-0. Os dragões estão, para já, a um ponto dos leões e apenas dois à frente do Benfica, que venceu mais cedo em Moreira de Cónegos (0-2).