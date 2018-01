Pelas redes sociais não faltam fotografias e vídeos a comparar o manto de neve que tapou Manhattan e arredores, e o cenário apocalíptico retratado no filme “O Dia de Depois de Amanhã” (2004).

À passagem do “ciclone-bomba” Grayson pela costa leste dos Estados Unidos, que fez 21 mortos, chegou agora uma vaga de frio que está a afetar cidades como Nova Iorque, Washington D.C., Boston, Filadélfia e até Miami. De acordo com os serviços meteorológicos norte-americanos, a temperatura chegou aos -17 graus Celsius algumas destas cidades, no sábado, e pode vir a descer até aos -20 nos próximos dias.

A neve, o gelo e a chuva também atingiram a Europa em força. Ao nevão que se abateu sobre a província de Segóvia, em Espanha, e que deixou milhares bloqueados numa autoestrada, somam-se inundações em França, Reino Unido e Alemanha, tempestades de neve no norte de Itália e avalanches na regiões montanhosas alemãs.

Ao contrário do que é habitual, a Polónia vive um mês de janeiro bastante ameno, em comparação com os últimos anos. Numa altura em que a temperatura costuma rondar os 20 graus negativos, experienciam-se agora temperaturas de 10º.