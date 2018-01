Um golo de Pizzi, à passagem do minuto 23, e outro de Jonas aos 73' deram a vitória ao Benfica na deslocação ao terreno do Moreirense (0-2), em encontro da 17ª jornada do campeonato de futebol que decorreu na tarde deste domingo.

As águias entraram em campo em Moreira de Cónegos com um onze inicial praticamente igual àquele que empatou com o Sporting na última quarta-feira, à exceção do médio mais defensivo: Fejsa, castigado, deu o seu lugar a Samaris. O primeiro golo do encontro surgiu num remate de primeira de Pizzi, já na área adversária, após assistência primorosa de Jonas. O brasileiro viria a fazer o golo da praxe aos 73', num excelente trabalho individual depois de um roubo de bola do recém-entrado João Carvalho. Foi o 20º golo de Jonas esta temporada no campeonato, selando o resultado.

O Benfica, recorde-se, entrou para esta jornada a cinco pontos do líder, FC Porto, e a três do Sporting. Tanto os dragões como os leões ainda entram em campo este domingo: o Sporting recebe o Marítimo em Alvalade, a partir das 18h00, e o FC Porto acolhe a visita do Vitória de Guimarães no Dragão, às 20h15.