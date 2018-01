Se em vários países já há negócios imobiliários em bitcoin, Portugal começa agora a dar os seus primeiros passos nesta realidade.

E isso é visível pelo anúncio de uma imobiliária que promove a venda de uma moradia de tipologia T6, com 1500 metros quadrados, piscina privativa, quatro quartos, quatro casas de banho e ainda dois lugares de garagem na Arrábida, revela o Dinheiro Vivo.

De acordo com o mesmo, trata-se de uma “luxuosa vivenda” e envolve um campo de golfe com 18 buracos, court de ténis e vários restaurantes — o preço corresponde a “975 mil euros ou o equivalente em bitcoins”. Este anúncio é de uma uma imobiliária australiana especializada em comercialização de imóveis com bitcoin.

Além dos anúncios em imobiliárias, também existem fóruns especializados, onde os vendedores promovem os golden visa e as políticas fiscais mais generosas para os residentes não-habituais. Há até um português que admite já ter vendido a sua casa neste novo modelo da blockchain.