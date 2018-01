A contribuição para a “formulação das políticas públicas” e para “uma melhor governação macroeconómica” do país está entre as prioridades do recém reeleito bastonário da Ordem dos Economistas, Rui Leão Martinho, que toma posse esta segunda-feira.

Outra das preocupações do bastonário é conseguir que o país seja mantido numa rota de crescimento económico sustentado” ao longo dos próximos anos.

Para o efeito, destaca, impõe-se "atuar em vários domínios", desde o demográfico e envelhecimento ativo à "atração de investimento produtivo e captação de poupança e reformas".

O objetivo, sustenta Rui Leão Martinho, é contribuir para que "Portugal se torne cada vez mais um país inclusivo".

Além do bastonário, integram a direção que agora toma posse Joaquim Miranda Sarmento, Ricardo Arroja, Pedro Fontes Falcão, Raul Marques, Nuno Crespo e Paulo Carmona.

Já o Conselho Geral inclui personalidades como Teodora Cardoso, Carlos Costa, Daniel Bessa e João Duque.