Para Vítor Bento, o governo tem de ser mais ousado a reduzir a dívida pública e diz que espera que a meta zero esteja no horizonte do Executivo.

"Temos de ser mais ousados e estabelecer objetivos perfeitamente claros. Se não houver mais nenhum, no mínimo pôr a dívida em 90% ou 100% do PIB no espaço de 10 anos. Isso estabelece um quadro claro sobre o que tem de ser a gestão orçamental até lá”, defende o presidente não executivo da SIBS em entrevista ao Negócios/Antena 1..

Além disso, considera que a baixa poupança nacional é uma questão cultural. “A consequência desta falta de cuidado na nossa acumulação de capital é que qualquer dia somos uma economia completamente dependente, com estatuto quase colonial”, diz o economista.

“Se não tivermos capacidade de desenvolver a nossa economia por nós próprios, ela vai ser desenvolvida por outros. Mas vai ser desenvolvida tornando-nos no canal de distribuição dos produtos dos outros, e não numa fonte de criação de riqueza, e sobretudo de riqueza de conteúdo elevado”, salienta.

O economista entende ainda que, sem capital para garantir a autonomia no desenvolvimento da estrutura económica, é a própria soberania nacional que está em causa.