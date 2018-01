Na comunidade de Toraja, situada em Rindigallo, na Indonésia, há centenas de anos que se comemora um o Festival Ma’nene, que signifca ‘Limpeza do Cadáver’. Este ritual realiza-se desenterrando, de cada três em três anos, os mortos, por um único dia.

O objetivo é permitir que as pessoas possam estar com aqueles que já partiram mas que continuam a amar e, além disso, as roupas dos corpos são trocadas e há quem tire fotografias para registar o momento.

Os caixões são reparados ou substituídos por novos, para evitar que os corpos se decomponham a um nível acelerado, sendo que todos são mumificados após a morte.

Depois deste dia, os corpos são novamente enterrados e, os familiares, como já é hábito, colocam junto dos mesmos uma lembrança.