Frio

Cubra as extremidades (mãos, pés, cabeça); Use roupas folgadas e calçado adequados à temperatura; Use várias camadas de roupa em vez de uma única muito grossa.

Higiene

Tome banho com água morna: água muito quente remove a camada protetora natural da pele; Hidrate todo o corpo não esquecendo mãos, pés, cara e lábios.

Alimentação

Coma mesmo que não sinta muita fome, em especial sopas e bebidas quentes (leite, chá); Se a sua saúde o permitir, inclua na sua alimentação alimentos calóricos como chocolates, azeite, frutos secos; Evite bebidas alcoólicas - causam aquecimento mas provocam vasodilatação com perda de calor e arrefecimento do corpo.

Pessoas isoladas

Os familiares, amigos e vizinhos têm um papel importante: faça um telefonema ou contacte pelo menos uma vez por dia com pessoas sós/isoladas; Certifique-se que eles se encontram de boa saúde e em condições de conforto.

Em casa

Mantenha a casa arejada, abrindo um pouco a janela/porta para evitar acumulação de gases e não use fogareiros/braseiras em espaços confinados; Calafete janelas e portas para evitar a entrada de ar frio; Evite descansar perto do aquecimento.

Saúde

Em caso de sintomas e antes de recorrer às urgências, contacte o SNS 24 para aconselhamento (808 24 24 24).