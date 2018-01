Depois de toda a polémica com os seguranças da Discoteca Urban Beach, que se mantém encerrada, surge agora uma nova queixa de agressões por parte de seguranças do MusicBox, situado na zona de bares do Cais do Sodré.

Alexandra Sofia Abreu partilhou, no Facebook, o que aconteceu nessa madrugada e, de acordo com a mesma, as agressões aconteceram depois de os amigos terem tentado sair do MusicBox com copos de plástico na mão.

A jovem garante que os seguranças daquele espaço lhes disseram que os jovens não podiam sair do estabelecimento com os copos na mãe e uma troca de palavras mais acesas terá originado o momento em que ocorreram as agressões.

Além do testemunho, foram também partilhadas imagens em que a jovem surge com pequenos hematomas junto ao nariz, assim como o seu amigo que também foi agredido pelos seguranças.

A PSP confirmou a ocorrência, uma vez que foi chamada ao local e as vítimas apresentaram queixa contra os seguranças.

