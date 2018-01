Em resposta ao livro “Fire and Fury”, que revela alguns dos segredos da administração Trump, o atual Presidente dos EUA publicou uma série de “tweets” onde diz considerar-se um “génio”.

“Em toda a minha vida, os meus dois grandes trunfos sempre foram a estabilidade mental e ser, tipo, muito esperto”, começa Trump.

“Fui de homem de negócios muito bem sucedido a estrela de TV a Presidente dos EUA (à minha primeira tentativa). Acho que isso se qualifica não como esperto, mas como de génio… E um génio muito estável”, acrescentou.

....Actually, throughout my life, my two greatest assets have been mental stability and being, like, really smart. Crooked Hillary Clinton also played these cards very hard and, as everyone knows, went down in flames. I went from VERY successful businessman, to top T.V. Star.....