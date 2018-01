As controvérsias do dérbi continuaram a ser tema principal, com direito a acusações de parte a parte, ao longo da semana, mas uma coisa é certa: a igualdade na Luz valeu um ponto para cada lado da 2.ª Circular e quem beneficiou do empate entre Benfica e Sporting foi o FC Porto, que à entrada da 17.ª jornada da Liga é reconhecido como o único líder da Liga portuguesa.

Com 42 pontos, os azuis-e-brancos seguem no topo da tabela com uma vantagem de dois pontos em relação aos leões, instalados no segundo lugar. Já as águias conseguiram manter a mesma distância que tinham para os comandados de Jorge Jesus antes do apito inicial ser dado na Luz. Logicamente que a distância para o líder aumentou, e é agora de cinco pontos.

Contas feitas, no domingo os três primeiros da tabela voltam a entrar em campo para mais uma ronda do campeonato português. Os encarnados são os únicos, entre os mencionados, a jogar fora. Os homens de Rui Vitória deslocam-se até Moreira de Cónegos para medir forças com o Moreirense, atual 14.º classificado da tabela, enquanto o Sporting recebe em Alvalade o Marítimo e o Estádio do Dragão espera pelo V. Guimarães. Domingo non-stop, com a bola a rolar a partir das 16 horas até às 22 da noite.

Mais: depois do fim de semana, a festa vai continuar, mas desta feita só para alguns. Os jogos referentes aos quartos-de-final da Taça de Portugal disputam-se na próxima quarta e quinta-feira, dias 10 e 11 janeiro, e voltam a ter como protagonistas o clube de Alvalade e os comandados de Sérgio Conceição. O destino do Sporting será o primeiro a ficar oficialmente decidido, embora todos já acreditem saber qual é. Os leões vão defrontar o Cova da Piedade, atual 12.º classificado da II Liga, no Estádio do Bonfim, reduto do Vitória de Setúbal. No dia seguinte será a vez do FC Porto visitar o Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas. Ora, o Moreirense vai ser outra das equipas em destaque nestes dias já que depois de medir forças com o Benfica, em jogo do campeonato, volta a receber um grande, agora a contar para a prova-rainha do futebol português. De salientar também o encontro entre o Caldas e o Farense, jogo que irá apurar uma equipa do Campeonato de Portugal (terceiro escalão do futebol nacional) para as meias-finais da competição, prova que não conta, de resto, com a presença do tetracampeão nacional. Sem presença, aliás, em mais nenhuma competição, nacional ou europeia, o Benfica segue entregue à missão, cada vez mais obrigatória, de vencer o campeonato e, assim, salvar a época.