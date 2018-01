Santana Lopes ainda não decidiu se tenciona manter a direção do grupo parlamentar atual, presidida há quase seis meses por Hugo Soares.

Em entrevista ao semanário Expresso, o candidato à liderança do PSD revelou ainda não saber se incentivará o deputado a colocar o lugar à disposição. "Não sei se mantenho o líder parlamentar", afirmou. "Não convidei ninguém e só convidarei depois de ser eleito", continuou, dando a entender que o facto de Hugo Soares ter apoiado Santana e assumido que nele votaria não lhe garante a manutenção no cargo.

No final da entrevista ao semanário, publicado este sábado, Pedro Santana Lopes responde a uma pergunta sobre a eventualidade de ser obrigado a fazer oposição a António Costa não estando no parlamento. A conclusão também questiona o futuro de Hugo Soares à frente da bancada: "Quero ter responsáveis por áreas, ter uma grande direção do grupo parlamentar", apontou Santana. "Vamos ver se será a mesma", deixou no ar.

O i noticiara esta semana que Hugo Soares se encontrava sobre elevada pressão e com o cargo "em risco" devido a ter assinado a lei de alteração ao financiamento partidário, depois vetada por Marcelo, sem reunir com o seu grupo parlamentar. Hoje, o SOL acrescenta que também não expôs as alterações à lei na Comissão Permanente do PSD, ainda encabeçada por Pedro Passos Coelho.

Tanto Rui Rio como Santana são contra as alterações à lei do financiamento partidário, das quais Hugo Soares foi primeiro signatário e, noticiou o i, os próximos líderes do partido não asseguram, também por isso, a continuidade do atual líder parlamentar do PSD. A citada entrevista de Santana Lopes veio só confirmá-lo.