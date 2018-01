A Polícia Judiciária acredita que Carlos Janela foi mesmo o autor de um e-mail sobre o orçamento do blogue “Verdade Desportiva”, onde é feita referência às remunerações a que vários jornalistas teriam direito, avança o Correio da Manhã.

Este e-mail terá tido como destinatário o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira.

As autoridades dizem que Janela é o autor do e-mail devido “às características técnicas” do mesmo.

Carlos Janela, que já negou a autoria do e-mail em causa, pode ser condenado por corrupção ativa.