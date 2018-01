Desde 2012, ano sobre o qual incide a investigação em curso do Ministério Público, que a Fundação O Século recebeu do Estado mais de seis milhões de euros em subsídios. A estas verbas somam-se ainda mais de 600 mil euros em donativos.

De acordo com os relatórios de contas da Fundação, publicados no site, entre 2012 e 2016, o último ano em que há registo, a fundação recebeu mais de cinco milhões de euros (5.066.131,25 euros) de várias entidades do Estado. É o caso do Instituto de Segurança Social, do IEFP, da Câmara de Cascais e de outras autarquias ou do Fundo Social Europeu. A este valor somam-se ainda as verbas transferidas durante 2017, que ainda não foram publicadas pela instituição.

Em donativos, a Fundação O Século recebeu mais de meio milhão (616.350,31 euros) entre 2012 e 2016, de acordo com os mesmos relatórios consultados pelo SOL.

