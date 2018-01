De portas abertas

Começa a ser difícil contabilizar todos os prémios, referências e menções honrosas para Portugal naquilo que são os diversos tipos de agentes e publicações espalhadas um pouco por todo o mundo. Ainda me recordo, andava eu no meu 9.o ano escolar, de ficar completamente estupefacto quando, numa viagem a Londres para aprender a língua inglesa, descobri que o casal local que me acolheu em sua casa achava que o nosso país não o era, afinal, mas sim uma província de Espanha. Achei até surreal que eles, sabendo que iam receber estudantes de fora, não se tivessem dado ao trabalho de pesquisar um pouco e de se interessarem, ao ponto de nem saberem de onde vínhamos.

Em 20 anos, tudo mudou. Não que toda a gente saiba já quem somos, de todo, mas que o mundo nos descobriu, isso é inegável. O número de turistas que nos visitam todos os anos cresce de uma forma galopante e os que, de uma forma ou de outra, demonstram o seu interesse e curiosidade em nos conhecerem são bem visíveis, seja nas feiras como nos eventos de promoção internacional ou nas próprias redes sociais de alguns famosos e colunáveis das mais diversas áreas. Esta mudança de paradigma traz-nos uma responsabilidade acrescida mas, acima de tudo, novos e importantes desafios que definirão com toda a certeza o sucesso ou insucesso desta “moda”, que todos pretendemos seja bem mais do que isso e tenha vindo para ficar.

Esses olhos postos em nós dão-nos também a oportunidade de crescermos a nível cultural e artístico, das artes ou entretenimento a muitas outras áreas. As pessoas, de facto, começam a encarar Portugal como fazendo parte de um roteiro internacional e que, muitas vezes, até lhes proporciona juntar o útil ao agradável: trabalhar e visitar. É na junção destes dois fatores, ou seja, o facto de termos um público que nos procura cada vez mais diversificado, conhecedor e exigente, cosmopolita e sofisticado, e a possibilidade que temos de nos proporcionarmos programações mais ricas e conceitos de qualidade, acrescentando por isso valor à nossa sociedade, que deve estar a visão de quem tem em mãos o dever e a possibilidade de aproveitar toda esta conjuntura.

Estamos, por isso, com as portas escancaradas para elevarmos a fasquia, apostarmos nessa tal oferta diversificada sempre de olhos postos na qualidade, aproveitando estes ventos que sopram a favor para sermos mais exigentes connosco e no que oferecemos ao público. Porque hoje já começamos a ter massa crítica que paga essa qualidade e não podemos defraudar as expetativas de quem nos procura com a maior das ilusões. E se, mesmo com o saudosismo do fado, somos um povo que gosta de festa, de socializar e de se informar, temos agora a chance de o fazermos bem feito.

Embora pequenos, temos vultos nas mais diversas áreas e sempre demonstrámos, através da criatividade e da capacidade de nos agigantarmos perante as adversidades, que podemos competir com os melhores. Agora é a nossa vez de, em cada espaço, programação ou agenda cultural e artística, subir o degrau. Porque a competitividade também vai aumentar e para os verdadeiramente bons há sempre lugar. Fica, por isso, lançado o desafio. Construirmos e desenvolvermos o que nos calhou em sorte, plantar raízes para o futuro e não parar por aqui. Cada um de nós e, se não for pedir muito, mais unidos que nunca.